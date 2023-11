E' nato Mouhamed: abiterà nello stabile occupato di via Carracci

E' nato Mouhamed, l'ultimo arrivato in una famiglia di occupanti dello stabile di via Carracci, 63: "Ad attenderlo ci sono già 40 sorelle e fratelli in via Carracci è con loro piccolo Mouhamed che lotteremo per una casa, per una scuola accessibile, contro ogni discriminazione, per togliere ogni quattrino destinato alle guerre e agli armamenti, per un infanzia felice", fanno sapere gli attivisti di PLAT - Piattaforma di Intervento Sociale, nata a Bologna a inizio del 2022.

Il 20 ottobre, infatti, gli attivisti hanno preso possesso di tre condomini, dove si sono insediati trentacinque nuclei familiari, tra cui più di quaranta bambini e due donne incinte, per un totale di oltre cento persone. L’occupazione si inquadra nel più ampio contesto di Radical Housing Project 2.0, progetto lanciato dallo stesso collettivo che punta al riutilizzo di stabili e appartamenti inutilizzati mettendoli al servizio delle persone senza una casa. Plat.

Intanto, tra le varie attività, Plat sta dando vita tutti i venerdì ai doposcuola, dopo il recupero e l'allestimento di uno nuovo spazio dedicato.

Occupazioni in città

La crisi abitativa ha riaperto il fronte delle occupazioni in città: il 20 ottobre sono stati presi i condomini di via Carracci, mentre lo scorso 13 ottobre, il CUA in uno stabile in viale Filopanti 5/A, ’ex Istituto Zoni, "una residenza universitaria privata della fondazione Residenza universitaria internazionale" e che "da anni era lasciato alla polvere e al disuso", spiega il collettivo che intende far nascewre il "Glitchousing Project", un portale "per agevolare la ricerca di casa di studentesse e studenti, in guardia da fregature, palazzinari e speculatori".

Il 6 ottobre era stato occupato l’Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90, un grande stabile vuoto e in vendita, di proprietà della Chiesa, per la precisione della Congregazione delle Suore Serve di Maria", poi sgomberato il 17 ottobre.

Agli inizi di settembre, dopo aver liberato un condomnio in via Raimondi, occupato ad aprile, gli attivisti Plat si sono trasferiti al 115 di via Corticella.

A luglio era stata sgomberata l'ex caserma Masini, in via Orfeo, già sede del collettivo Labas, ora in vicolo Bolognetti.