Odia gli animali, cosparge parco di esche mortali: il cane Alma le fiuta

Alma, "Sniffer dog" Labrador Retriever, ha trovato varie esche mortali per animali - polpette avvelenate e croste di formaggio piene di graffette metalliche - che qualcuno aveva cosparso in un parco di Pianoro.

La segnalazione è arrivata da alcuni abitanti che, molto preoccupati dal ritrovamento di alcune esche, si sono rivolti ai Carabinieri della locale Stazione. Appresa la notizia, i militari si sono recati sul posto per eseguire una bonifica dell’area, dopodiché si sono rivolti ai Carabinieri Forestale di Monterenzio per ispezionare ulteriormente la zona, frequentata da famiglie, bambini e animali domestici.

Sarebbero proprio questi ultimi a essere entrati nel mirino di una persona adulta che, per qualche motivo, odia gli animali al punto di aver cosparso il parco con croste di formaggio piene di graffette metalliche. E’ per questo che è arrivata in soccorso Alma, uno “Sniffer dog” di razza Labrador Retriever, in forza al Nucleo Cinofili Antiveleno del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alma è stata specializzata a trovare le polpette avvelenate o altre esche mortali, segnalandole subito al suo conduttore per la rimozione immediata. La bonifica del parco di Pianoro è terminata e fortunatamente non ci sono stati altri ritrovamenti.