Odissea burocrazia, pratica nel cassetto da sei anni: vince dopo ricorso al Tar

A settembre saranno sette anni dall'inizio della pratica, ma forse questo 'compleanno' non verrà festeggiato. Già, perché l'odissea burocratica di A.F. e la sua richiesta di cittadinanza, al centro di un ricorso, sta forse per volgere al termine.

Ci ha pensato l'altro giorno una sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna a sbloccare la pratica, arenatasi dopo addirittura un precedente ricorso che ugualmente aveva visto prevalere la volontà del ricorrente.

Il caso risale addirittura al 2015, come riporta la Dire. Lo straniero aveva allora presentato domanda per la cittadinanza, ma dopo circa quattro anni aveva ricevuto un dinidego da parte della prefettura. A tale diniego il soggetto aveva fatto ricorso ai giudici amministrativi, sempre nel 2019.

E si arriva al 2021, con lo stesso Tar che finisce per dare ragione al ricorrente, sia nell'accogliere il ricorso sia nel merito dei fatti, con una sentenza di annullamento del decreto di inammissibilità emanato dalla prefettura stessa.

Prima l'annullamento, poi il limbo amministrativo fino al ricorso

Le cose però da quel momento in poi si sono congelate, con la pratica per la cittadinanza che ben lungi dallo sbloccarsi è rimasta in un cassetto, di nuovo pendente.

Lo stesso straniero ha però di nuovo chiesto al Tar di intervenire nuovamente e solo l'altro giorno si è visto dare 'ragione' di nuovo, dal Tar dell'Emilia-Romagna che ha ordinato, in una seconda sentenza di completare l'iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana entro 60 giorni.

In caso di ulteriori ritardi su questa tabella di marcia, verrà nominato un commissionario per disbrigare la pratica. Niente risarcimento danni, però, ma l'amministrazione civile dell'Interno deve pagare le spese del contenzioso sostenuto dal ricorrente: 3.000 euro.

Nel merito, il Tar ha accolto la seconda sollecitazione ricordando di aver già, nel primo pronunciamento, ordinato alla Prefettura di "procedere ad una nuova istruttoria della domanda, permettendo la regolarizzazione della stessa". Cioè, dice, aveva indicato "chiaramente il contenuto dell'attività da compiersi a cura dell'amministrazione successivamente all'avvenuto annullamento dell'atto impugnato", cosa che però non è successa e questa "inadempienza va dunque rilevata e stigmatizzata" imponendo di rimediare.