Un odore particolare esce dalla grata delle cantine: scoperta mini-serra di marijuana

Due giovani ventenni, entrambi studenti universitari cittadini italiani di origini venete, sono stati denunciati ieri sera dopo le 22 per possesso e detenzione di sostanze stupefacenti dalla polizia. Gli agenti hanno rinvenuto infatti 4 piante di marijuana alte circa un metro nella cantina in loro uso, insieme a una ventina di grammi trovati nell'appartamento.

Alla mini-serra di tela coibentata che custodiva le piante, gli agenti sono arrivati seguendo le tracce odorose che si perdevano in strada da una grata adiacente al condominio. I poliziotti, ironia della sorte, erano di pattuglia con il cane antidroga per un giro lungo via Maroncelli. Il cane ha però fiutato le piante, permettendo la scoperta. Al momento dell'ingresso, gli studenti erano accompagnati da altri tre ragazzi: tutti sono stati denunciati quindi anche per violazione del coprifuoco.