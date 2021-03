Covid e crisi economica, nasce Infopoint Lavoro: "Mettiamo in rete domanda e offerta per aiutare gratuitamente i cittadini a trovare occupazione"

Tre sportelli per favorire l’incrocio tra domanda e offerta nel mondo del lavoro apriranno, Dpcm e condizioni sanitarie permettendo, dopo Pasqua a Monghidoro, Ozzano e Pianoro. Infopoint Lavoro è un progetto gratuito dedicato a tutti i residenti dei Comuni dell’Unione Savena Idice, possibile grazie alla convenzione sottoscritta lo scorso dicembre dall’Unione e Città Metropolitana che finanzierà con un contributo le attività dello sportello. Convenzione nata nell'ambito del ‘Patto per l’occupazione e le opportunità economiche del territorio dell’Unione di Comuni Savena Idice, per sostenere l’occupazione anche in considerazione del nuovo contesto socio-economico determinato dall’emergenza Covid-19.

“In un momento in cui il problema della disoccupazione sarà al centro dell’attenzione perché prima o poi ci saranno licenziamenti dovuti alla crisi causata dalla pandemia, oltre a tutte le persone che hanno già perso il lavoro, è necessario favore un supporto che metta in rete domanda e offerta – spiega Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro e presidente dell’Unione Savena Idice – Un’iniziativa possibile grazie alla collaborazione di specifiche agenzie. Gli sportelli apriranno nei Comuni di Monghidoro, Ozzano e Pianoro. Abbiamo cercato un modo innovativo per attuare questo strumento in strettissima collaborazione con la Città Metropolitana.

Presso l'Infopoint si potranno conoscere le opportunità di lavoro e di autoimprenditorialità, ricevere informazioni ed elementi di conoscenza riferiti all'incrocio domanda e offerta, finalizzati al mantenimento ed alla crescita occupazionale sia in forma subordinata sia di lavoro autonomo. Tramite l’Infopoint Lavoro si attiveranno inoltre forme di collaborazione strutturata con le imprese del territorio e con le organizzazioni datoriali e sindacali, al fine di favorire interventi volti al perseguimento delle opportunità occupazionali.

"E’ un’ iniziativa sperimentale e innovativa – Panzacchi - La crisi sanitaria è divenuta anche crisi economica, modificando così anche il mercato del lavoro. E’ diminuita l'offerta, si acuiranno le disuguaglianze e vi sono molti rischi di espulsione dal mercato del lavoro, soprattutto per le donne, i giovani, gli ultracinquantenni ed i lavoratori meno tutelati, tra cui autonomi e collaboratori occasionali. Per questo è necessario intensificare l'impegno per operare, a livello territoriale, strategie di rilancio di economie a vocazione locale e per cercare fattivamente di riuscire a sostenere l'occupazione; solo così operando possiamo cercare di combattere anche il "virus" della disoccupazione”.