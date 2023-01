Buon anno a suon di campane: gli auguri da 11 campanili, in contemporanea

Oggi, sabato 7 gennaio, dalle 15 alle 17.30, le campane di 11 chiese del centro storico suoneranno in contemporanea. Sono gli auguri speciali alla città dell'UCB - Unione Campanari Bolognesi. e del Gruppo campanari Padre Stanislao Mattei.

Le squadre di campanari arriveranno sotto le due torri provenienti da tutta la Diocesi, dalla Romagna, da Modena, Ferrara e Reggio Emilia e faranno suonare le campane di diversi campanili situati nel centro storico, un modo per allietare la comunità con i migliori auspici per il 2023.

La mappa dei campanili

San Giacomo Maggiore

San Procolo

Santa Caterina di Strada Maggiore

Santa Cristina

Santa Maria della Pietà

Santa Maria della Vita

Santa Maria delle Muratelle

Santi Bartolomeo e Gaetano

Santi Gregorio e Siro

Santissima Trinità

Santo Stefano

La tradizione campanaria bolognese

Nasce nella seconda metà del XVI secolo sul campanile della Basilica di San Petronio. Nel corso del ‘700 le campane della Chiesa Cattedrale furono armate in modo da poter essere suonate a doppio come quelle di San Petronio. Altre chiese del centro cittadino seguirono questi esempi, finchè nel XIX secolo la tradizione raggiunse la massima espansione, diffondendosi in quasi tutte le parrocchie della diocesi e sconfinando anche nelle diocesi limitrofe (Modena, Ferrara, Imola e Faenza). Ovviamente all’aumentare dei campanili dotati di bronzi suonabili con questo metodo si ebbe anche un aumento notevole del numero di campanari che imparavano questa tecnica. Alla fine del 1800 ed inizi del ‘900 quasi tutte le parrocchie avevano una propria squadra di campanari e non erano rari i casi in cui nella stessa parrocchia vi erano due o tre squadre che si misuravano nella maestria di esecuzione dei doppi alla bolognese.

Nel 1912 venne fondata l’Unione Campanari Bolognesi (ad opera di 34 soci fondatori) la cui sede è sita dal 1920 sul campanile della Basilica di San Petronio, nella sala sottostante la cella campanaria; dal 1950 in avanti però si è assistito a una lenta regressione del numero dei campanari. Negli anni ’70 si ebbe il culmine di questa crisi: pochissimi giovani erano presenti nelle fila dei campanari.

Oggi questa tendenza negativa è stata fermata e molti ragazzi si stanno avvicinando a questa arte plurisecolare, forse per il gusto della riscoperta di tradizioni dal sapore antico, forse per la constatazione che suonare le campane alla bolognese è un esercizio ginnico accattivante, perché abbisogna di senso del ritmo, memoria ferrea, forza fisica e capacità di fare squadra. Piacevole è anche il clima di amicizia e di solidarietà forte che si viene a creare fra coloro che suonano assieme e che condividono sui campanili la gioia di praticare il suono delle campane alla bolognese, il proprio tempo libero e qualche bicchiere di vino robusto e generoso. Attualmente l’Unione Campanari Bolognesi conta 378 soci (quasi tutti praticanti) distribuiti su un territorio comprendente le diocesi di Bologna, Imola e Faenza. (Fonte: UCB)