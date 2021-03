Oggi il nuovo decreto legge: 3-5 aprile Italia in zona rossa anche a Pasqua

"Con questi dati Italia l'Emilia-Romagna diventerà zona rossa" ha anticipato l'assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini. D'accordo per una "stretta robusta" anche il presidente Stefano Bonaccini. E, a quanto si apprende, le nuove disposizioni sono già state comunicate ai governatori.

Il governo si appresta ad approvare, oggi 12 marzo, il nuovo decreto legge "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19", ossia una serie di nuove restrizioni Il consiglio dei ministri è convocato per le 11,30, dopo l' incontro con le Regioni a cui verranno illustrati i punti del decreto che troveranno applicazione nell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Il governo ha fatto sapere agli enti locali che dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Draghi dovrebbe poi illustrarlo in una conferenza stampa.

Verso il lockdown a Pasqua e Pasquetta: i punti del nuovo decreto

Da lunedì 15 marzo quindi cambi di colore delle regioni con contagi alti e nuove regole sul lockdown: il decreto Pasqua prevede la chiusura delle scuole in tutte le regioni in zona rossa e nei comuni o nelle province dove si supererà la soglia dei 250 contagi a settimana ogni centomila abitanti. Nelle regioni in zona arancione restano in Dad gli alunni della seconda media mentre in zona gialla sono chiusi i licei e gli istituti tecnici e professionali. E poi:

- 250 contagi a settimana ogni centomila abitanti che porterà automaticamente in zona rossa le regioni che dovessero superare il parametro

- divieto di visitare parenti e amici anche nel limite di due persone alla volta con i minori di 14 anni

- nuova proroga al divieto di spostamento tra le regioni, al momento in scadenza il 27 marzo