Oggi la fiaccolata per Alessandra "e per tutte le donne vittime di violenza"

E' passato un anno dall'omicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate e botte sotto la sua abitazione, in via dell'Arcoveggio, per mano del suo ex compagno Giovanni Padovani.

La famiglia per "condividere con tutta la comunità un momento di ricordo promuovendo una fiaccolata il 23 agosto 2023, in ricordo non solo di Alessandra ma di tutte le donne vittime di violenza". Partirà alle 20.45 da Piazza XX Settembre e arriverà in Piazza Nettuno.

Anche il sindaco Matteo Lepore invita la cittadinanza a partecipare "per tutte le donne. Perché sono gli uomini che uccidono le donne", ha scritto sui social.

Quel tragico giorno

Erano le ore 21, Padovani l'ha aspettata sotto casa, un battibecco, poi l'ha colpita ripetutamente al capo a martellate da Giovanni Padovani, calciatore che militava in serie D che è stato trovato sul posto dalla Polizia chiamata dai vicini che hanno sentito le urla strazianti. Alessandra è morta durante il trasporto in ospedale.

Alcuni vicini di casa poi hanno raccontato come nell'ultimo mese i contatti tra i due si fossero fatti molto tesi, con frequenti appostamenti e discussioni sotto casa.

Il 19 luglio Padovani è comparso nell'aula della Corte d'Assise bolognese per rispondere di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e legame affettivo con la vittima.