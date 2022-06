Oggi sciopero dipendenti TIM: "Possibili disagi per la clientela"

Oggi, 21 giugno "potrebbero verificarsi disagi per la clientela in ragione dello sciopero indetto per l’intero turno di lavoro e rivolto a tutte le Società del Gruppo". Lo annuncia il gestore telefonico Tim che sottolinea: "Restano garantiti, ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentazione dello sciopero, i servizi minimi di rete, di supporto al cliente e di assistenza tecnica".

"USB non ci sta a guardare passivamente la distruzione della nostra azienda e invita i lavoratori alla mobilitazione - si legge nella nota del sindacato di base bolognese - Il 21 giugno è stato proclamato uno sciopero nazionale al quale USB aderirà convintamente, pur considerandolo tardivo, avendo denunciato in tempi non sospetti la china che il 'nuovo management' aveva intenzione di intraprendere. Con la sottoscrizione del nuovo accordo per l’uscita anticipata in art.4, commi 1, 7ter della Legge n. 92/2012 di circa 1200 lavoratori, prima della presentazione del Piano industriale del 7 luglio alla comunità finanziaria e dell’indubbia nuova tornata di CIGS o contratto di solidarietà, possiamo tranquillamente mettere una pietra sopra la classe politica, ridotta a mera esecutrice delle volontà delle grandi multinazionali e degli squali della finanza.

Sciaguratamente, l’unica strada che viene percorsa è quella degli interessi immediati, fatta di contenimento dei costi del lavoro, grazie a incentivi, esenzioni, facilitazioni, precarizzazione contrattuale per massimizzare i profitti, senza sviluppare una reale capacità industriale fatta di investimenti per il rilancio dell’azienda e il sistema paese".

