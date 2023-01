Successo per la prima de 'L'Olandese Volante': ancora due repliche in programma

Grande successo per la prima de L'Olandese Volante" di Wagner, che sabato sera ha inaugurato la Stagione dell' Opera 2023 del Teatro Comunale di Bologna al Teatro EuropAuditorium.

Una nuova produzione del Teatro Comunale per la regia di Paul Curran e la bacchetta di Oksana Lyniv accolta caldamente dal pubblico in sala. Le altre due repliche (dopo le messe in scena di sabato 28 e domenica 29 gennaio) sono in programma domani 31 gennaio e l'1 febbraio alle 20.