L’idea di FdI: cittadinanza onoraria per la schermitrice ucraina Olga Kharlan

La sua storia aveva fatto il giro del web: è il marzo del 2022 quando lo schermidore Luigi Samele, atleta della Virtus Scherma, aveva riportato in Italia la compagna Olga Kharlan, anche lei schermitrice, in Ucraina al momento dello scoppio della guerra. Da quel momento in poi, l’atleta ucraina e Samele vivono e si allenano a Bologna.

Durante i Mondiali di scherma, in svolgimento in questi giorni a Milano, Kharlan ha sfidato la schermitrice russa Anna Smirnova. Al termine dell’incontro, l’atleta ucraina si è rifiutata di stringere la mano all’avversaria, che per protesta ha “occupato” la pedana, rimanendovi seduta su una sedia per diverso tempo e impedendo la prosecuzione delle gare.

Ai Mondiali di scherma di Milano la sciabolatrice russa Anna Smirnova è seduta da mezz'ora su una sedia in pedana: ha appena perso il suo assalto contro la fortissima ucraina Olga Kharlan, la quale a fine gara si è rifiutata di salutarla come da protocollo internazionale. pic.twitter.com/OL7KNJOFYL — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 27, 2023

Inizialmente, Kharlan era stata squalificata per aver infranto il codice di condotta. Successivamente, però, la FIE ha deciso di riammettere l’atleta ucraina in gara, modificando per l’occasione il regolamento: la stretta di mano, infatti, non sarà più obbligatoria.

Proposta di cittadinanza

Il gesto di Olga Kharlan non è passato inosservato. Il capogruppo a Palazzo d’Accursio di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, ha infatti proposto di consegnarle la cittadinanza onoraria: “Bologna è diventata la sua città adottiva. Il luogo che la protegge, dove, come lei stessa ha ammesso, si sente al sicuro e che le dà tutti gli strumenti per allenarsi al meglio nelle strutture della Virtus. Olga ha dimostrato l’amore per la sua patria e per il suo popolo che vengono prima di tutto. Noi ci definiamo patrioti italiani, lei è sicuramente una patriota ucraina. Crediamo che Bologna, che si è dimostrata accogliente con lei, debba valutare di proporle la cittadinanza onoraria. La nostra città l’ha abbracciata e sostenuta, potrebbero farlo anche le istituzioni”. L’idea sarà esposta domani, lunedì 31 luglio, in un ordine del giorno in consiglio comunale.