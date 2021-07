Olimpiadi Tokyo, Jessica Rossi non accede alla finale. Il Comune di Crevalcore: "Orgogliosi della nostra portabandiera"

"Jessica Rossi non accede alla finale del trap, la specialità che a Londra 2012 l'ha vista vincere un oro e conquistare il record del mondo" . Attraverso un post sui social il Comune di Crevalcore informa la comunità delle imprese di Jessica, la cittadina volata a Tokyo per le Olimpiadi.

"Le altre sono state più forti - ha spiegato l'atleta- non posso recriminare niente. Non posso dire di aver sparato male o di non essere arrivata pronta, ho fatto un'ottima gara ma il livello era altissimo: me l'aspettavo, ma non così.[...] Ho sparato col cuore" .

Parole riportate anche dal Comune sulla propria pagina Facebook, dove si legge: "Così parla una vera campionessa sportiva. Così lo sport insegna i valori della gara e quelli della vita. Jessica Rossi Crevalcore è con te sempre, anche nelle fatiche oltre che nelle gioie, e continuerà a starti accanto negli obiettivi futuri che ti darà. Come non essere oggi ancora più orgogliosi della nostra atleta portabandiera?".

Jessica è nata a Cento, nel ferrarese, ma a 4 anni si è trasferita con la famiglia nel comune del Bolognese. E' una tiratrice a volo professionista, vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Londra 2021 nel trap femminile: occasione in cui ha conquistato anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100.