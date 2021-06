Il musicista ex Timoria Omar Pedrini operato a Bologna: l'intervento al cuore è durato 5 ore

L'ex musicista dei Timoria Omar Pedrini è a Bologna per sottoporsi a un intervento chirurgino. In realtà l'operazione è già stata portata a termine, per mano del cardiochirurgo vascolare Roberto Di Bartolomeo a Villa Torri ed è andata bene: dopo circa 5 ore, il musicista è uscito dalla sala operatoria e si è risvegliato prendendo coscienza.

"l pit-stop si prolungherà più del previsto per rendere possibile un intervento domani stesso. Sono già stato trasferito in cardiochirurgia a Bologna dove affronterò un operazione di chirurgia vascolare. In gergo tecnico ho un (fottuto) aneurisma aortico" aveva scritto per avvisare i suoi fans dell'intervento.