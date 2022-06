Omicidi a Castelfranco, l'assessora Lori: “Necessario cambiamento culturale”

“Sconcerto, dolore e rabbia per l’ennesimo, inaccettabile atto di violenza ”. E' il commento dell’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori, dopo il duplice omicidio femminicidio di Castelfranco Emilia.

“Occorre tuttavia andare oltre al dolore e alla rabbia– aggiunge Lori - e passare ad un’azione concreta, ad una sinergia tra le Istituzioni per affrontare questa piaga non degna di un paese civile, promuovendo innanzitutto un cambiamento culturale, quanto mai necessario e urgente”.

Dell'assassinio della moglie Gabriela Trandafir e della figlia di lei, Renata, è accusato il 69enne Salvatore Montefusco, ex imprenditore edile in pensione. I rapporti in casa sarebbero stati tesi, una relazione burrascosa sfociata in diverse denunce da parte di Gabriela, dapprima per maltrattamenti in famiglia e successivamente per atti persecutori, appropriazione indebita e furto. L'uomo, a sua volta, aveva sporto denuncia nei confronti della madre e della figliastra per maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie nei confronti del coniuge.

Il 69enne è stato interrogato e tratto in arresto nella quasi flagranza del reato, intorno alle ore 12 di ieri. Sono stati i militari della Tenenza di Castelfranco a scoprire i due cadaveri nella villetta.

(Le donne assassinate - Foto Modena Today)

