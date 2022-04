Uccise la moglie, marito a processo: "Omicidio non per egoismo, anzi, al contrario"

E' cominciato ieri davanti alla Corte d'Assise di Bologna il processo a carico del marito di Maria Rosa, la 73enne uccisa a fucilate lo scorso agosto, a Castello di Serravalle, in Valsamoggia. A premere il grilletto fu l'anziano coniuge che poi tentò il suicidio sparandosi con la stessa arma. La donna era da tempo malata. I carabinieri che indagarono sulla vicenda nella casa della coppia trovarono un biglietto nel quale i due annunciavano la volontà di farla finita insieme.

Dopo il drammatico avvenimento, l'uomo è stato a un lungo ricoverato in ospedale, poi posto agli arresti domiciliari in una struttura. E' accusato di omicidio aggravato.

Nell'udienza di ieri - come riporta l'Ansa - la Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le condizioni psichiche dell'uomo e poi ha aggiornato il processo al 4 luglio. "Il signor Bergonzoni - ha detto all'Ansa l'avvocata Eva Biscotti, che lo assiste - non può essere trattato alla stregua di altre persone che commettono questo tipo di reato. L'omicidio in questo caso è stato suggerito non dall'egoismo, ma al contrario dall'amore assoluto che legava questa coppia e avrebbe reso impossibile la vita dell'uno senza l'altra", ha sottolineato l'avvocata dell'anziano.