Omicidio Alessandra Matteuzzi, Padovani presente in aula

Giovanni Padovani, l'ex calciatore 28enne accusato di aver ucciso la sua ex compagna Alessandra Matteuzzi, assassinata a martellate, pugni e calci sotto casa il 23 agosto scorso, oggi per la prima volta è comparso nell'aula della Corte d'Assise bolognese. Come riferisce l'agenzia Dire, l'uomo si è presentato con t-shirt nera senza maniche, barba e capelli lunghi. Padovani - imputato di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e legame affettivo con la vittima - ha seguito l'udienza seduto a fianco del suo difensore Gabriele Bordoni e avendo vicino a sé una psichiatra.

Le lacrime della sorella Stefania

La mattinata è iniziata con i periti nominati dalla Corte, Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori, che illustrando la loro perizia psichiatrica hanno spiegato di "non aver riscontrato psicopatologie che pregiudichino la capacità dell'imputato di stare in giudizio". Dopo di loro, ha preso la parola la pm Lucia Russo, che sostiene la pubblica accusa assieme alla collega Francesca Rago. E proprio mentre Russo descriveva la dinamica del delitto, la sorella della vittima, Stefania Matteuzzi, è scoppiata in lacrime e si è sentita poco bene, tanto da dover essere portata fuori dall'aula. Il resto dell'udienza è stato dedicato alle questioni preliminari, come l'ammissione dei testimoni. Sul punto, dal momento che tutte le parti hanno concordato di acquisire tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pm e i verbali di indagine difensiva (fatta eccezione per le dichiarazioni della madre dell'imputato), si è deciso di rinunciare a quasi tutti i testimoni. Verranno sentiti solamente due testimoni richiesti dalle parti civili, tra cui la madre di Padovani, e i consulenti della difesa Alessandro Meluzzi e Cinzia Gimelli. I quattro testimonieranno nella prossima udienza, fissata per le 9.30 del 2 ottobre e in cui verrà svolto anche l'esame dell'imputato.

Disposta una nuova perizia

Infine, la Corte presieduta dal giudice Domenico Pasquariello ha affidato a Pietrini e Sartori l'esecuzione di una nuova perizia psichiatrica su Padovani, chiedendo loro di accertare se l'imputato, "all'epoca dei fatti di cui è accusato, fosse affetto da patologie psichiche tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere, in tutto o in parte, con specifico riferimento alla condotta tenuta e all'evento di cui è accusato". In pratica, i due periti dovranno stabilire se Padovani fosse in grado di intendere e di volere al momento del delitto. Sul punto, non è stata accolta la richiesta di Bordoni, che chiedeva di estendere l'ambito dell'indagine psichiatrica alle "condizioni mentali" di Padovani al momento dell'omicidio. Per svolgere la perizia, Pietrini e Sartori hanno chiesto e ottenuto 90 giorni di tempo, e inizieranno il loro lavoro nel pomeriggio dell'1 agosto, con Cristina Scarpazza come ausiliaria. I due esperti dovranno poi illustrare le loro conclusioni nell'udienza fissata per le 10.30 del 20 novembre.