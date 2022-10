Omicidio Alessandra Matteuzzi: denunciati 25 "hater"

Commenti e messaggi offensivi sui social dopo l'omicidio di Alessandra Matteuzzi per mano dell'ex Giovanni Padovani. ora in carcere. Come riferisce Ansa, la Polizia postale è al lavoro per identificare le 25 persone segnalate, o "hater", "persona che usa la rete, e in particolare i social network, per esprimere odio o per incitare all’odio verso qualcuno o qualcosa; odiatore", come sintetizza l'Accademia della Crusca che ha adottato il neologismo.

A passare alle carte bollate sono stati i familiari di Alessandra, e lo avevano già annunciato, assistiti dall'avvocato Chiara Rinaldi, che ha presentato in Procura una denuncia per chiedere misure contro gli autori.

Dai giudizi, alle ricostruzioni (non richieste) nei confronti dell'ennesimo episodio, una donna uccisa per mano di un uomo con il quale aveva avuto una relazione. Tra i denunciati c'è anche Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca, che scrisse sui social (post in seguito rimosso): "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso". Alberti dopo le polemiche fu sospeso.

Raffica di colpi sotto casa

Una raffica di colpi, al volto e al corpo, come ha confermato l'autopsia, di Alessandra Matteuzzi che hanno provocato anche una dozzina di fratture sul resto del corpo, tra arti e torace. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Alessandra era stata aggredita sotto casa al rientro. Padovani l'avrebbe aspettata nell'area cortiliva dirimpetto all'ingresso del condominio, per poi colpirla più volte, anche con un martello.