Omicidio Alessandra Matteuzzi: odio sui social, fioccano altre denunce

Almeno altre cinque persone si sono aggiunte nel fascicolo sugli haters partito dalla querela presentata dai parenti di Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto scorso dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. A riportare la notizia è l'Ansa.

Dopo il femminicidio infatti, alcuni commenti social ritenuti offensivi e diffamatori nei confronti della 56enne, morta in seguito ai colpi vergati dal calciatore 27enne sotto casa di lei dopo un agguato, sono stati ritenuti di interesse per la polizia postale, che già in ottobre aveva ricevuto informazioni sui primi 25 haters, poi denunciati. A occuparsi della questione sono i nipoti della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.

Odio social per la differenzia di età

"Lui calciatore modello bello come il sole, lei 60 anni, narcisista, lo ha traviato e usato in tutti i modi". A vergare su Instagram queste parole, finite nel dossier è stata una donna, sostenendo di essere amica dell'imputato. Con questa integrazione al fascicolo, i parenti di Matteuzzi chiedono di agire contro gli autori delle parole di odio nei confronti della donna, che ne hanno offeso reputazione e memoria, peraltro in un momento di particolare sconforto della famiglia.

Su Padovani pende richiesta di giudizio immediato

Intanto la procura, per mezzo dei pm Lucia Russo e Domenico Ambrosino, ha chiesto al Gip il giudizio immediato per Padovani. Rispondendo all'ultimo interrogatorio l'accusato, ha fatto sapere il suo legale Gabriele Bordoni, Padovani "ha dato la propria versione dei fatti", affermando che nel periodo precedente al delitto "era in uno stato di alterazione profonda, che negli ultimi tempi si era aggravato".

Non a caso, Bordoni conferma che si riserva di chiedere, "quando sarà il momento", un incidente probatorio per verificare lo stato di salute mentale del suo assistito, che stando a quanto emerso da una perizia su telefoni, tablet e computer da tempo aveva in mente di assassinare l'ex fidanzata. A breve dovrebbe essere fissata l'udienza in corte d'assise, forse nelle prime settimane di primavera.