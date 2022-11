Giovane donna uccisa dopo il lavoro: fermato ex compagno alla stazione di Bologna

E' stato arrestato in stazione a Bologna l'ex marito sospettato di aver ucciso Anastasia Alashri, 23 anni e un bimbo di due, impiegata come cameriera in un ristorante di Fano e scomparsa da 48 ore e ritrovata cadavere nelle campagne circostanti. Lo riferisce l'Ansa.

Sull'uomo, dal doppio passaporto ucraino-egiziano, non si conoscono molti dettagli, ma le indagini affidate ai carabinieri ancora sono in corso.

Sembra che la donna, impiegata come cameriera presso un ristorante fanese, avesse avuto un litigio con il coniuge e fosse andata a ritirare i propri effetti personali nella vecchia casa comune. Da quel momento però è sparita e il giorno dopo non è andata a lavorare, così come lui, impiegato come pasticcere. Vicino al corpo, ritrovata anche l'arma del delitto, un coltello.