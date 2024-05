Omicidio di Anzola, parlano i vigili colleghi: "Tra Stefani e Gualandi rapporto di gerarchia normale, siamo increduli" | VIDEO

Una comunità sotto shock. A partire dai colleghi di Sofia Stefani, l’ex vigilessa di 33 anni che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola da Giampiero Gualandi, commissario capo della polizia locale di Anzola dell’Emilia. Gli - almeno uno, ma che l'indagato ha affermato sia "partito accidentalmente" - sono avvenuti dentro la ‘casa gialla’, così è chiamato il comando in Piazza Giovanni XXIII. Al momento dentro l’edificio c’erano una manciata di agenti, troppo scossi per riuscire a commentare l’accaduto. Ma parla anche per loro Silvia Fiorini, responsabile della Polizia Locale Intercomunale di Anzola e Sala Bolognese: "Siamo profondamente scossi e increduli, non sappiamo cosa sia successo".

Sul possibile movente sentimentale, Fiorini ricorda che "Stefani e Gualandi avevano avuto un rapporto professionale, Gualandi era commissario capo e quindi gerarchicamente sopra la ragazza. Stefani aveva lavorato con noi fino a fine 2023, non sappiamo perché oggi fosse ad Anzola. A oggi sappiamo solo che una giovane donna è stata uccisa e che i carabinieri stanno indagando”.

"Un fatto gravissimo che ha letteralmente devastato la nostra comunità", è il pensiero che il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi, ha affidato ai suoi social comunicando la decisione di proclamare il lutto cittadino: "Il tempo e gli inquirenti determineranno chi e perché ha sparato quel colpo. In questa fase a noi questo non deve interessare, e men che meno dobbiamo attivare meccanismi insani di morbosa curiosità. Noi tutti, al contrario, dobbiamo innanzitutto avere il massimo rispetto per le persone e le famiglie coinvolte e devastate da questa brutta vicenda e dobbiamo inoltre esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia di Sofia ed a tutti i suoi cari".