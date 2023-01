Omicidio di Castel Del Rio: in tre verso il processo

Saranno processati con rito abbreviato dal Tribunale dei minori di Bologna il prossimo 27 febbraio tre dei quattro ragazzi coinvolti nell'omicidio di Fabio Cappai, il 23enne ucciso a Castel del Rio, nel bolognese, lo scorso 16 luglio al culmine di una rissa scoppiata per futili motivi.

Per uno dei quattro, il 17enne che uccise la vittima a coltellate e che da luglio si trova nel carcere minorile del Pratello, il processo con rito abbreviato per le accuse di omicidio e porto abusivo di armi era già stato disposto lo scorso 27 dicembre.

Come riporta l'agenzia Dire, gli altri tre giovani- uno dei quali è diventato da poco maggiorenne, mentre gli altri due sono ancora minori- sono invece accusati di concorso anomalo nell'omicidio e di lesioni aggravate a danno di un amico della vittima, e hanno fatto richiesta di messa alla prova.

Nell'udienza che si è tenuta oggi il Tribunale ha respinto la richiesta per due di loro, che saranno quindi processati con rito abbreviato il 27 febbraio assieme al giovane imputato per omicidio, mentre per il terzo ha dato mandato ai Servizi sociali di elaborare un progetto per l'eventuale messa alla prova, che sarà poi valutato sempre nell'udienza del 27 febbraio.