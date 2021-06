Omicidio di Chiara, l'avvocato della famiglia: "Condotta disumana, c'è premeditazione"

"Una condotta che definirla disumana è poco, è un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato". E' la ricostruzione, dura, di Giovanni Annunziata, legale della famiglia di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa a Monteveglio da un coetaneo. Oggi si è svolta l'udienza di convalida presso l'istituto minorile del Pratello e, come ha dichiarato Tanja Fonzari, legale del giovane, il ragazzo ha risposto alle domande del gip. Al termine dell'udienza di convalida del fermo il gip si è riservato la decisione, che, conclude Fonzari, dovrebbe appunto arrivare in giornata, o al massimo domani mattina.

"Vorrei ricostruire anche la violenza, le modalità, il colpo mortale, poi ci saranno i periti. L'efferatezza del gesto credo sia già dimostrato, ma con un perito il dato sarà cristallizzato. Lei si fidava di lui, era come un amico di famiglia, avevano fissato un appuntamento ed è andata a prenderla a casa, quale miglior garanzia per una famiglia?", aggiunge Annunziata.

E' stato disposta la consulenza tecnica sui telefoni per il recupero dei dati "visto che l'indagato ha cancellato le chat, potranno sicuramente tornare utili per la ricostruzione della personalità dell'indagato". E in merito disagio psichico, l'avvocato sottolinea: "Non nasce dopo un evento, non conosco la storia del ragazzo, ma non mi pare che vi sia una storia di psicopatologia, c'è premeditazione, la cosa più significativa è la condotta successiva del ragazzo. Non ci opporremo a una perizia psichiatrica".

"Sono ancora in una bolla". È quanto dice la madre del ragazzo indagato "Non so come sta mio figlio". Sul corpo di Chiara è stata disposta l'autopsia. Oggi a Monteveglio è stato proclamato il lutto cittadino e stasera una fiaccolata ricorderà la ragazza.

Una fiaccolata per Chiara

La notte di Monteveglio domani sarà illuminata per ricordare Chiara, uccisa alla soglia dei 16 anni (li avrebbe compiuti tra poco). Si terrà infatti una fiaccolata in sua memoria, come annunciato sui social dal sindaco di Valsamoggia. La partenza è fissata alle 20.30 dalla piazza del Municipio di Monteveglio. "Sarà un momento per ricordare Chiara ma anche l'occasione per abbracciare la famiglia e stringersi intorno a loro come comunità in un momento così doloroso", spiega Daniele Ruscigno.

Un messaggio alla famiglia della giovane anche dal sindaco di Bologna, che in una nota ha voluto esprimere “vicinanza alla famiglia della ragazza uccisa e solidarietà al sindaco Daniele Ruscigno e alla comunità di Valsamoggia in un momento così doloroso, a nome di tutta la Città metropolitana”. Domani sera, 30 giugno, il consigliere delegato Raffaele Persiano rappresenterà Palazzo Malvezzi alla fiaccolata per ricordare Chiara, che partirà alle ore 20.30 dalla Piazza del Municipio di Monteveglio.

La tragedia di Monteveglio ricorda per modalità e tinte un altro drammatico delitto avvenuto nel 2018, sempre in Valsamoggia. Vittima il

giovanissimo Giuseppe Balboni, freddato da un coetaneo, in maniera "fredda e lucida", secondo il giudice.