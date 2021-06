Omicidio di Monteveglio: una fiaccolata per ricordare Chiara 

Il momento del cordoglio per la comunità in serata

"Si terrà domani sera, 30 giugno, una fiaccolata per ricordare Chiara" Lo comunica il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, in merito all'omicidio di Chiara Gualzetti. Il ritrovo sarà alle ore 20,30 dalla Piazza del Municipio di Monteveglio: si proseguirà poi lungo via Abbazia, fino all'arrivo a San Teodoro.

"Sarà un momento per ricordare Chiara ma anche l’occasione per abbracciare la famiglia e stringersi intorno a loro come comunità in un momento così doloroso" spiega Ruscigno, mentre i genitori della ragazza hanno voluto ringraziare i soccorritori e tutti i volontari che si sono impegnati nelle ricerche.