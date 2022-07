Omicidio Chiara Gualzetti: condanna di 16 anni e 4 mesi per l'assassino

Condannato a 16 anni e sei mesi di carcere. È la decisione del tribunale dei minori di Bologna arrivata nel tardo pomeriggio nei confronti del minore imputato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a coltellate nel parco di Monteveglio, dietro casa sua, il 27 giugno 2021.

La Procura aveva chiesto due mesi in più e il padre della ragazza, Vincenzo Gualzetti, da stamane fuori dal tribunale in via del Pratello, ha accolto la decisione con queste parole: "Una sentenza esemplare per quello che poteva essere".

Con lui, un gruppetto di amici dell'associazione "L'arco di Chiara". Fuori dal tribunale, all'uscita della madre del ragazzo condannato, è partito qualche applauso di contestazione.

Il giovane, coetaneo della vittima, considerato capace di intendere e quindi processabile, confessò l'assassinio dicendo di essere stato guidato da un "demone".

Proprio ieri il padre della vittima ha denunciato ai carabinieri la diffusione di alcune immagini da parte dell'imputato: l'omicida di vede in una foto scattata e postata sui social da un compagno detenuto con accenno di sorriso e il segno della vittoria fatto con la mano. Inoltre, su un altro canale social, anche una pesante frase offensiva nei confronti della vittima, che alludeva al suo presunto stato mentale fragile.

La storia giudiziaria

Del brutale assassinio è accusato un amico e coetaneo di Chiara Gualzetti, con il quale si era data appuntamento per andare a fare un giro.

Chiara venne trovata morta non lontano dalla sua abitazione, a Monteveglio, il 27 giugno del 2021. L'autopsia sul corpo della giovane confermò quanto raccontato dall'indagato agli inquirenti. Colpita al petto e al collo, senza possibilità di difendersi. Secondo gli accertamenti dei medici legali del Sant'Orsola, la 15enne è morta a causa di due fendenti al petto.