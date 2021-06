VIDEO | Omicidio Chiara, la comunità di Monteveglio sconvolta: "Ragazza dolcissima. Siamo arrabbiati"

Testimonianze da Monteveglio, il paesino della Valsamoggia dove è cresciuta Chiara Gualzetti e dove ieri pomerigigo è stata rinvenuta cadavere.A d ucciderla sarebbe stato un amico, coetaneo, 16 anni appena. Al centro della vicenda due bambini, o poco più. La comunità apprende con scomento la tragedia.

Intanto anche sui social viaggia il dolore per la giovane. "Perdonaci Chiara, se non siamo riusciti a proteggerti…RIP". E ancora: "Pace all'anima tua bimba, condoglianze alla famiglia. Spero in una veloce risoluzione del caso, e che chi ha portato via paghi per come ha tolto, anche se non oso immaginare il dolore di quei genitori che si sentiranno dire: suo figlio è un omicida". Questi alcuni dei messaggi postati dopo la sconcertante notizia. E il riferimento è diretto al ragazzo, amico di Chiara, che avrebbe confessato il delitto ai Carabinieri la scorsa notte.