Omicidio Gualzetti: perizia giudice conferma le capacità del ragazzo imputato

Il minorenne imputato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, avvenuto il 27 giugno 2021, sarebbe stato riconosciuto capace di intendere e di volere. A darne notizia è Ansa, che cita fonti vicine alla famiglia della vittima, assistita dall'avocato Giovanni Annunziata. L'esito dell'esame arriva a pochi giorni da una nuova udienza, dove appunto verrà discusso il punto sulla lucidità del minorenne al momento del delitto. La perizia, disposta dal Gup Anna Filocamo, è arrivata dopo che già un medesimo esame disposto dalla procura era già arrivato alla stessa conclusione.

"Come mi aspettavo -commenta il padre, Vincenzo Gualzetti- questa nuova perizia mette ben in evidenza la piena capacità di intendere e di volere e la piena coscienza con la quale lui ha compiuto il gesto criminale". Gualzetti dice anche di aver dato la notizia alla moglie, in questi giorni ricoverata in ospedale.

La storia giudiziaria

Del brutale assassinio è accusato un amico e coetaneo di Chiara Gualzetti, con il quale si era data appuntamento per andare a fare un giro. Chiara venne trovata morta non lontano dalla sua abitazione, a Monteveglio. L'autopsia sul corpo della giovane confermò quanto raccontato dall'indagato agli inquirenti. colpita al petto e al collo. Senza possibilità di difendersi. Secondo gli accertamenti dei medici legali del Sant'Orsola, la 15enne è morta a causa di due fendenti al petto.