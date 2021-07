Omicidio di Chiara, insulti e minacce di morte sul profilo del 16enne

C'è chi si chiede "perché l'hai fatto" e chi esorta: "Ha sbagliato, ma augurare la morte non è bello". Infine, un'altra chiede: "State esagerando" e poi "questo profilo andrebbe solo chiuso". In mezzo, nelle poche foto del ragazzo reo confesso dell'omicidio di Chiara Gualzetti, una valanga di insulti e minacce di morte.

Sebbene non sia ufficialmente trapelato il nome del ragazzo, tutelato in quanto minorenne, sui suoi profili social in queste ore è piovuto di tutto, dall'insulto alla minaccia di morte o di malaugurio in generale.

Gli insulti si catapultano nella finestra sul mondo virtuale del ragazzo: un ciuffo ribelle a sagomare il corpo secco di adolescente, lo sguardo a metà tra il seducente e l'enigmatico, selfie senza maglietta, una frase evocativa o di introspezione.

La valanga di insulti ed epiteti sul ragazzo, ora in carcere dopo la convalida del fermo da parte del Gip, si è espresso anche il legale della famiglia, Tania Fonzari. "So che sul suo profilo social c'è chi sta scrivendo minacce di morte -riprende- ho avvertito la famiglia. Come legale stigmatizzo queste condotte così come invito la stampa a non fornire dettagli sul minore, come il nome e il luogo in cui vive la famiglia", conclude.