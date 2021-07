Omicidio di Monteveglio, partita la raccolta fondi: "Aiuterà la famiglia di Chiara a sostenere le prime spese legali"

E' partita una raccolta fondi da destinare alla famiglia di Chiara Gualzetti, la minore uccisa da un coetaneo a Monteveglio: "La generosità dei partecipanti la aiuterà a sostenere le prime spese legali”, fa sapere il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.

“In queste ore – continua Ruscigno –, su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a sostenere le prime necessarie spese legali. Chiunque può partecipare con la cifra che preferisce proprio perché ognuno si deve sentire libero di muoversi se e come meglio crede. La piattaforma accetta ogni tipo di pagamento: principali carte di credito, carte prepagate, Paypal, Satispay e bonifico bancario".

Verrà utilizzata la piattaforma Ginger: "Abbiamo verificato che fosse affidabile e che accettasse tutte le principali forme di versamento, specialmente in un momento in cui le raccolte fondi proliferano e ci si può trovare spaesati o diffidare degli strumenti proposti - spiega Ruscigno - In questo caso i fondi raccolti, che con massima trasparenza saranno visibili sulla piattaforma in ogni momento, andranno direttamente alla famiglia. Questa è attualmente l'unica raccolta ufficiale e mi raccomando di fare attenzione ai tentativi di truffa che purtroppo anche in queste dolorose vicende possono esserci".

Il primo cittadino ringrazia ancora "quanti hanno dimostrato la loro vicinanza alla famiglia e partecipato mercoledì sera alla fiaccolata in memoria di Chiara. Sono certo che la nostra intera comunità potrà essere come una grande famiglia allargata per Vincenzo e Giusi, i genitori di Chiara”.

L'omicidio raccontato attraverso i messaggi

Nel frattempo stanno emergendo particolari agghiaccianti sul delitto: dopo aver uccido Chiara a coltellate, il 16enne avrebbe mandato messaggi vocali "dal tenore inequivoco" a un'amica "cui raccontava quello che aveva commesso". È quanto ha ricostruito il Gip del tribunale per i Minorenni di Bologna, nell'ordinanza con cui convalida il fermo e dispone la custodia in carcere per il ragazzo.

Il sedicenne fermato "al momento appare capace di intendere e di volere" soprattutto rispetto "a un reato il cui concetto illecito è di immediata percezione", sottolinea il Gip. Il giudice parla di "vita regolare costantemente condotta" di "ambiente familiare sostanzialmente adeguato", "studi positivamente frequentati" e dei "lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità".

Foto: Chiara su Instagram