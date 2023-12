Commerciante ucciso a Firenze, arrestati all'aeroporto Marconi: lavoravano per lui

I biglietti aerei per il Brasile pronti, ma gli agenti li stavano già aspettando. Così sono stati arrestati per l'omicidio del commerciante 71enne Safei Chaikar Kiomars due giovani, fermati ieri al Marconi di Bologna. Sedicenti fratelli, 24 anni uno, 19 l’altro, formalmente cittadini brasiliani entrambi irregolari, i due sono sono stati bloccati all’aeroporto di Bologna per un normale controllo e riportati a Firenze per essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il fermo di indiziato di delitto -come riporta Firenzetoday.it- per entrambi è arrivato alle prime ore dell’alba di ieri, i reati per i quali sono indiziati sono omicidio volontario aggravato e rapina aggravata. Domani è prevista l’udienza di convalida del gip. “Sono stati tre-quattro giorni di lavoro serrato, un eccellente lavoro di gruppo, con una perfetta sinergia fra tutti i reparti”, ha commentato il procuratore capo Filippo Spiezia.

La ricostruzione

L'omicidio sarebbe maturato in un contesto di lavoro, anche se il movente più probabile a ora è quello della rapina. una rapina però finita male, perché la vittima non avrebbe retto alle percosse e sarebbe stata stroncata da un malore. Quanto ai due giovani, si tratta di due ragazzi legati al commerciante in quanto suoi ex collaboratori. Uno lavorava effettivamente a nero per la vittima, l’altro lo faceva fino a qualche mese fa)Il commerciante iraniano sarebbe stato picchiato con violenza per poi morire per asfissia, “un’esecuzione efferata che rivela disumanità”, l’ha definita ancora Spiezia.

L’aggressione nel tardo pomeriggio di mercoledì 29: le telecamere avrebbero inquadrato l’uomo mentre rientrava a casa dal lavoro, alle 18.28 di mercoledì scorso in via De Pinedo al civico 58. Uno dei due indagati era già al sesto piano dove lo stava attendendo con il volto coperto e un sacchetto in tela nera. Il 72enne è stato colpito selvaggiamente, per poi essere legato con le braccia dietro la schiena con del nastro adesivo trasparente; quindi altro nastro adesivo per coprirgli bocca e occhi e infine il sacchetto in testa. Ancora non è stata resa nota l’ora della morte, che non sarebbe stata immediata. Il complice ha atteso in strada l’aggressore, i due si sono poi allontanati insieme.