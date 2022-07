Omicidio Cappai, convalidato l'arresto: l'indagato resta in carcere

E' stato convalidato l'arresto del 16enne presunto autore dell'omicidio di Fabio Cappai, il 23enne, morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Castel del Rio, nelle vicinanze di un centro sportivo, presumibilmente dopo una lite tra ragazzi. Lo riferisce Ansa.

Dopo l'identificazione e il fermo, il minore era stato portato nel centro di accoglienza dell'Istituto minorile del Pratello e oggi è arrivata la decisione del Gip Anna Filocamo. L'indagato avrebbe confessato, facendo anche trovare l'arma del delitto.

Le indagini dei carabinieri però non sono concluse: resta infatti da chiarire se altri ragazzi abbiano avuto un ruolo nel delitto.

Cordoglio per Fabio sui social

Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social anche quello del Gruppo Sportivo di Castel del Rio che "si stringe alla famiglia di Fabio e al paese, in questi giorni di grande dolore e profondo smarrimento. Vogliamo ricordarlo postando una festante foto di poche settimana fa, la domenica di festa per la promozione in prima categoria, che ritrae il nostro simpatico e affezionato tifoso Fabio, infatti spesso e volentieri sedeva in tribuna al Mandrioli. Fai buon viaggio".

Oggi l'autopsia

E' prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Fabio, che, dalle prime informazione, sarebbe morto a causa di tre diversi fendenti, uno dei quali al costato.

La fiaccolata silenziosa

La sera del 17 luglio, cittadini e sindaci del Circondario imolese hanno sfilato per le vie di Castel del Rio, dove è stata organizzata una fiaccolata silenziosa. Il paese "si fermato e si è stretto al dolore della famiglia e degli amici - ha scritto il sindaco del vicino comune di Borgo Tossignano, Mauro Ghini - ho partecipato a questa fiaccolata come rappresentante della nostra comunità Borghigiana, assieme a me i colleghi del circondario Imolese. Una speranza sulle parole di Don Natale che ha ripreso il testo della canzone di Marco Mengoni 'esseri umani' arrivino ovunque e facciano riflettere tutti noi. Ciao Fabio ..."

"Alla mia Comunità, agli adulti, chiedo uno scatto di impegno, di coesione e di buona comunicazione, tra loro e con i loro figlioli: gli eventi non sono casuali, e il rispetto delle regole, del prossimo, della famiglia, della scuola non sono optional. Solo su queste cose si costruisce una vita sensata. Infine, il pensiero del cuore va alla mamma di Fabio, alla quale è stato riservato un così grande dolore. Che il Signore le dia la forza di sperare, e di vedere oltre il buio drammatico di questo momento" ha scritto in una nota Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio.

"Come Presidente del Circondario Imolese, a nome anche di tutta Imola, mi stringo alla comunità sofferente di Castel Del Rio e in particolare alla famiglia di Fabio - ha scritto il sindaco di Imola, Marco Panieri - Un episodio che ci lascia sconvolti e attoniti, che ci spinge a riflettere profondamente e che interroga ciascuno di noi, giovani e adulti. Nel frattempo lasciamo le valutazioni di merito alle autorità giudiziarie e mi unisco al messaggio e all’appello del Sindaco Alberto Baldazzi: non aggiungiamo altra violenza alla violenza".

(Fabio Cappai: foto FB Gruppo Sportivo Castel del Rio)