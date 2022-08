Omicidio Fabio Cappai, la targa ricordo sul luogo del delitto

E' passato un mese dalla morte del 23enne Fabio Cappai e, come riferisce TG Vallata del Santerno, sul luogo della tragedia è stata apposta una targa - ricordo: "PER IL NOSTRO AMICO FABIO, non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora, vi amerà dal cielo come vi ha amato sulla terra" recita.

Era il 16 luglio quando il giovane venne trovato cadavere a Castel del Rio, vicino al centro sportivo di via Giovannini, colpito da diversi fendenti inferti con un'arma da taglio.

Poche ore dopo, i carabinieri, titolari delle indagini, avevano identificato e fermato un minorenne italiano, residente nella zona, che avrebbe colpito Fabio, dopo una lite, forse iniziata per un battibecco, per quelli che tecnicamente vengono definiti "futili motivi".

L'arresto è stato poi convalidato. L'indagato avrebbe confessato, facendo anche trovare l'arma del delitto.

(Foto TG VALLATA DEL SANTERNO)