Ucciso dopo lite e gettato in dirupo: ergastolo per 36enne

E' arrivata la pesante sentenza per l'omicidio di Tolé: Ivan Rudic, 36 anni, cittadino serbo, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Consolato Ingenuo, 42 anni al momento della morte, operaio edile da tempo residente in Appennino. A darne notizia è l'agenzia Ansa.

Il dispositivo è stato letto dalla Corte d'assise di Bologna. Insieme a Rudic è arrivata la condanna anche per il 51enne Mihai Apopei, a due anni. Per entrambi l'accusa era di omicidio volontario e occultamento di cadavere: per Rudic la sentenza ha confermato entrambi i capi, mentre Apopei è stato assolto per non aver commesso il fatto dal primo capo, ma condannato per il secondo. La pubblica accusa, sostenuta in aula dal pm Bruno Fedeli, aveva chiesto pene simili.

Omicidio di Tolè: prima la lite fuori dal bar, poi le botte e la morte

Ingenuo fu ritrovato cadavere nel luglio 2019 in un dirupo tra Cereglio e Tolè, nel Comune di Vergato, in Appennino. I due condannati vennero fermati dopo 48 ore, e rapidamente il quadro indiziario portò a chiarire la dinamica del delitto, maturato dopo una lite avvenuta tra i tre, a un bar della zona, poco prima.

Il collegio dei giudici ha anche riconosciuto il risarcimento in sede civile per i familiari della vittima, difesi dagli avvocati Francesco Antonio Maisano e Alberto Bernardi. "Esprimiamo soddisfazione - ha detto l'avvocato Maisano all'Ansa- perché la Corte ha ricostruito i contorni di un fatto omicidiario estremamente grave, che tanto dolore ha riversato su una famiglia colpendo in particolare un bambino in tenera età, che non potrà più avere accanto il suo papà. Aspettiamo ovviamente di leggere le motivazioni della sentenza per capire meglio la scelta della Corte, che ha ritenuto invece di dover assolvere per il reato più grave l'imputato Apopei, riservandoci eventualmente ogni iniziativa per il prosieguo".