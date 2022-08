Omicidio Matteuzzi: disposta l'autopsia, oggi l'interrogatorio per Padovani

Dovrebbero iniziare quasi in contemporanea autopsia e interrogatorio di garanzia in merito al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, per il quale è stato arrestato il calciatore 27enne Giovanni Padovani. Difeso dall'avvocato Enrico Buono, Padovani oggi sarà in tribunale per rispondere alle domande del Gip Salvatore Romito, che poi dovrà decidere se confermare o modificare le misure da adottare. Le richieste della procura sono la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Per parte sua il pm Domenico Ambrosino, che istruisce il caso, ha conferito l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico. Sono stati nominati anche i periti di parte che dovranno assistere all'esame del corpo della vittima.

Come riporta il Resto del Carlino infine, sul destino nell'immediato di Padovani, indiscrezioni sembrano indicare che, se convalidato in carcere, l'uomo verrà indirizzato in un braccio dedicato ai crimini cosiddetti odiosi, per evitare il contatto con la delinquenza comune, solitamente molto irrequieta di fronte a tela tipo di reati.

Omicidio sotto casa: l'ennesimo agguato finito nel sangue

Erano circa le 21 di martedì sera quando Matteuzzi, al telefono con la sorella per via degli atti persecutori già subiti, stava rientrando a casa in via dell'Arcoveggio con la sua auto. Una volta entrata e parcheggiato il mezzo sotto casa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Padovani è uscito allo scoperto armato di martello e ha aggredito la donna, sferrandole una serie di colpi, poi risultati letali. Quando i soccorritori sono arrivati, la 56enne stava già agonizzando, mentre alcuni vicini accorsi richiamati dalle urla della donna avevano immobilizzato il 27enne, che non ha opposto resistenza nemmeno quando è arrivata la polizia.