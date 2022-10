Omicidio Matteuzzi, l'esito dell'autopsia: raffica di colpi sul corpo di Alessandra

Una raffica di colpi, al volto e al corpo. Questo è stato l'esito dell'autopsia sulla defunta Alessandra Matteuzzi, la 56enne bolognese morta nell'agosto scorso in seguito alle ferite riportate dopo l'assalto del suo ex compagno Giovanni Padovani, 27 anni, ora in carcere per omicidio aggravato e di atti persecutori. La perizia, disposta dalla procura, è stata condotta dal medico legale Guido Pelletti. Le ferite, che si contano nel numero si una ventina al volto, fanno il paio con una dozzina di fratture rilevate nel resto del corpo, tra arti e torace.

Secondo quanto ricostruito fino a ora dagli inquirenti, Matteuzzi è stata aggredita sotto casa al rientro. Padovani la avrebbe aspettata nell'area cortiliva dirimpetto all'ingresso nel condominio, per poi colpirla più volte, anche con un martello che lo stesso aveva portato con sé.

Ora si apre il capitolo giudiziario della vicenda: dell'inchiesta si occupa la procuratrice aggiunta Lucia Russo, in tandem con il pm Domenico Ambrosino. Padovani è difeso da Denise Mondin ed Enrico Buono, mentre i familiari di Matteuzzi sono difesi dai legali Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.