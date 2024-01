Femminicidio Matteuzzi: chiesto l’ergastolo per Padovani

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore dilettante accusato in Corte d’Assise a Bologna di aver ucciso l’ex compagna Alessandra Matteuzzi il 23 agosto 2022. La richiesta è arrivata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo, che ha motivato la propria richiesta sottolineando come non sussistano “elementi che possano giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche", ricordando che "l'azione atroce, programmata da tempo" di Padovani "non ha risparmiato nessuna parte del suo corpo". Come riporta l’agenzia Dire, Matteuzzi, sempre secondo quanto affermato da Russo, è stata "annientata, Padovani l'ha uccisa ancor prima di toglierle la vita", e lo ha fatto "spiandola in ogni luogo" e mettendo in atto "per oltre un anno una sequenza di condotte che è qualcosa di allucinante". A questo, conclude Russo, va aggiunto il fatto che, dopo l'arresto e durante il processo, l'imputato "fino all'ultimo ha cercato di ingannare, simulando una malattia mentale per avere vantaggi processuali".

Continua a leggere su BolognaToday