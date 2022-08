Omicidio Matteuzzi: Padovani non risponde, si attende decisione del giudice

Si riserva di prednere una decisione, che verosimilmente arriverà nelle prossime ore, il Gip Salvatore Romito, che stamane ha presieduto l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Padovani sul feminicidio di Alessandra Matteuzzi. Intanto nella seduta l'indagato non avrebbe proferito parola, secondo quanto riportato fuori dall'aula il suo legale Enrico Buono.

Incalzato dalle domande dei cronisti, Buono è stato di pochissime parole, dettagliando unicamente come il suo assistito sia "molto provato". Il van della Penitenziaria con dentro Padovani, comparso in udienza con indosso scarpe sportive, pantaloncini verde fluo e maglietta nera, è poi ripartito alla volta della Dozza. Presente fuori dall'aula di udienza preliminare anche la madre di Padovani, visibilmente scossa. Alle 14 invece è previsto l'inizio dell'autopsia sul corpo di Matteuzzi. Presenti all'esame i periti di parte.

Omicidio sotto casa: l'ennesimo agguato finito nel sangue

Erano circa le 21 di martedì sera quando Matteuzzi, al telefono con la sorella per via degli atti persecutori già subiti, stava rientrando a casa in via dell'Arcoveggio con la sua auto. Una volta entrata e parcheggiato il mezzo sotto casa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Padovani è uscito allo scoperto armato di martello e ha aggredito la donna, sferrandole una serie di colpi, poi risultati letali. Quando i soccorritori sono arrivati, la 56enne stava già agonizzando, mentre alcuni vicini accorsi richiamati dalle urla della donna avevano immobilizzato il 27enne, che non ha opposto resistenza nemmeno quando è arrivata la polizia.