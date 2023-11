Omicidio Matteuzzi, i periti: "Padovani era consapevole, poteva controllarsi"

"Giovanni Padovani non presentava alcuna condizione di infermità di mente tale da incidere in maniera significativa sulla sua capacità di intendere o di volere", quando uccise Alessandra Matteuzzi, il 23 agosto del 2022. Per il momento inoltre rimarrà all’interno del carcere di Reggio Emilia, come stabilito dalla Corte di assise di Bologna, dopo che i legali dell’imputato avevano chiesto un trasferimento al Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

E' il responso dei periti Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori, coadiuvati da Cristina Scarpazza, a cui lo scorso 19 luglio la Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, aveva affidato una nuova perizia psichiatrica, chiedendo loro di accertare se "all'epoca dei fatti di cui è accusato (omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e legame affettivo con la vittima, - ndr), fosse affetto da patologie psichiche tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere, in tutto o in parte, con specifico riferimento alla condotta tenuta e all'evento di cui è accusato", si legge nel sunto della relazione (di 131 pagine) riportato dalla Dire.

Pietrini e Sartori dovranno illustrare le loro conclusioni nella prossima udienza del processo, fissata per le 10.30 del 20 novembre. Da parte sua, il legale di Padovani, Gabriele Bordoni, ha preferito non commentare quanto scritto dai periti

L'ex calciatore 28enne si sarebbe rifiutato di "svolgere i preventivati colloqui", tuttavia i periti hanno ritenuto che "i due colloqui condotti nell'ambito del precedente incarico peritale, seppur finalizzato a rispondere al solo quesito della capacità dello stesso di stare in giudizio, siano stati esaustivi", e per questa seconda perizia si sono quindi basati "sull'analisi della documentazione agli atti, sull'analisi di quanto riferito dal Padovani durante i colloqui in corso della precedente perizia" e sui risultati dei test psicopatologici e neuropsicologici e di altre analisi. In sintesi, per i periti "non vi era nel periodo antecedente e coevo al reato alcun elemento di psicopatologia... tale da configurare un'infermità di mente" e Padovani "presenta tutte le caratteristiche che ci portano a concludere per una piena capacità di intendere al momento della commissione del reato".

Quindi non sussisterebbero "i criteri diagnostici necessari per poter porre la diagnosi di disturbo di personalità, le diagnosi di disturbo paranoide, schizotipico, schizoide etc. poste dal professor Alessandro Meluzzi (consulente della difesa - ndr) decadono automaticamente", e in generale, dalle analisi svolte emergerebbe che "nessuna delle molteplici ipotesi" proposte dai consulenti della difesa - come disturbo delirante, un disturbo psicotico breve, schizofrenia o disturbo di personalità - trova riscontro nei dati documentali, come pure dalle risultanze dell'esame diretto" dell'imputato.

"Era consapevole"

"Riteniamo che le molteplici ipotesi diagnostiche avanzate siano da una parte difficilmente conciliabili tra di loro e dall'altra non confortate, anzi, contraddette dai dati raccolti" spiegano i periti quindi, in conclusione, "l'azione, durante il fatto reato, fosse sotto diretto controllo volontario da parte di Padovani", che "era consapevole che il suo comportamento è una grave violazione alla morale naturale, era consapevole delle conseguenze della sua azione ed era consapevole, al momento del fatto, del valore anti-giuridico del suo gesto e delle conseguenze che ne derivano".

"Era - inoltre - in grado di trattenere l'impulso aggressivo". Dunque, anche "volendo considerare il reato commesso come reato d'impeto (cosa che tuttavia è da escludersi visti i comportamenti di Padovani nei giorni, se non addirittura mesi, prima della commissione del fatto)", per i periti l'imputato "era pienamente in possesso della capacità di fare diversamente, se solo lo avesse voluto".

Padovani sarebbe poco credibile

A febbraio, ai magistrati che lo hanno interrogato, aveva affermato che nel periodo precedente al delitto "era in uno stato di alterazione profonda, che negli ultimi tempi si era aggravato".

Dai test a cui è stato sottoposto, emergerebbero "dati convergenti che indicano la sussistenza di una sintomatologia a bassa credibilità. Dal punto di vista psicopatologico tutti i test che contengono al loro interno scale apposite di controllo della genuinità della sintomatologia concordemente rilevano una franca esagerazione" della sintomatologia stessa, e portano a concludere "per la presenza di una generalizzata tendenza di Padovani ad accentuare significativamente... se non francamente simulare, sintomi psicopatologici e neurocognitivi".

Secondo i periti, insomma, "la florida sintomatologia psichiatrica che sembrerebbe caratterizzare Padovani (ipocondria, depressione, isteria, deviazione psicopatica, paranoia, schizofrenia e altro) è da considerarsi a bassa credibilità a causa di una probabile simulazione del profilo psicopatologico".

L'analisi del genotipo evidenzierebbe che Padovani "è risultato portatore di varianti alleliche associate ad aggressività, ansia, depressione e disturbo ossessivo compulsivo". Tuttavia, scrivono i periti, la combinazione di queste varianti aumenta "il rischio di comportamento aggressivo", ma non si traduce automaticamente in un simile comportamento.