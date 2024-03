Femminicidio Matteuzzi, i giudici: "Padovani ha simulato la malattia psichica"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ha ucciso Alessandra Matteuzzi per un "irresistibile desiderio di vendetta" e durante il processo ha "simulato i sintomi di una malattia psicopatologica". Sono le motivazioni con cui la Corte d'Assise lo scorso 12 febbraio ha condannato all'ergastolo Giovanni Padovani per l'omicidio pluriaggravato dell'ex compagna 56enne, massacrata sotto casa a Bologna nell'agosto del 2022. Nelle 106 pagine del documento depositato oggi, e riportato dalla Dire, la Corte presieduta dal giudice Domenico Pasquariello ripercorre la vicenda dall' "efferato omicidio" fino alla sentenza, passando per le indagini e la perizia psichiatrica dell'imputato.

Intento punitivo, carattere ossessivo-maniacale

Padovani ha agito con "l'intento punitivo nei confronti della vittima, considerata come appartenenza, motivato dalla gelosia e dalla mancata accettazione della decisione di Matteuzzi di porre fine alla loro relazione", scrivono i giudici, che si soffermano sul "carattere ossessivo-maniacale delle forme di controllo" che l'imputato aveva nei confronti della donna. Fu "non tanto un 'omicidio d'amore', quanto piuttosto un 'omicidio d'onore', sia pure in una malintesa accezione di quest'ultimo".

La dinamica dell'omicidio

La sera del 23 agosto 2022, l'ex calciatore aspettò sotto casa Matteuzzi e la massacrò a colpi di martello, utilizzando persino la panchina del cortile condominiale. "Colpi, forse anche 20, alcuni dei quali micidiali", sottolinea la Corte: "Padovani adoperò la propria forza fisica e, infine, con un gesto che rimarrà a lungo a ricordare questo efferato omicidio, trasformò in un'arma micidiale una panchina in metallo reperita nei pressi del porticato condominiale, a dimostrazione della pervicacia nel voler portare a termine il proprio proposito criminoso".

"Irrispettoso verso la vittima"

Padovani, proseguono le motivazioni, mise in atto una condotta "irrispettosa" verso la vittima anche dopo la sua morte chiedendo l'autorizzazione al presidente della Corte di telefonare dal carcere al telefono di Alessandra, "all'evidente fine di accreditare la propria pazzia". Questo "induce a ritenere che si trattò di un'idea non solo macabra e irrispettosa verso la defunta ma anche irriverente verso la Corte.

L'"intenzionale messa in scena"

Da parte dei periti l'imputato "è stato ritenuto pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto", scrive la Corte, evidenziando "le bizzarrie comportamentali dell'imputato, talora anche grossolanamente enfatizzate", le "risultanze dei test, con risposte sbagliate anche alle domande più banali e, infine, l'asserzione di una tardiva insorgenza di sintomi psicotici, forniscano indicazioni che sembrano coniugarsi tra loro soltanto nella prospettiva di una intenzionale messa in scena da parte dell'imputato", che ha piuttosto cercato di descrivere "un contesto confacente con un suo raptus improvviso" quando per la Corte non ci sono dubbi sulla "precisa volontà dell'imputato di privare la donna della vita".