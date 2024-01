Femminicidio Matteuzzi, a processo cinque haters

Sono due uomini e tre donne, dai 26 ai 66 anni, le persone che saranno processate con l’accusa di aver infangato la memoria di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa dall’ex fidanzato Giovanni Padovani il 23 agosto del 2022.

Gli haters sono stati denunciati dai familiari della vittima. Per i primi quattro, come scrive l'Ansa, la prima udienza è già fissata per il 25 gennaio, mentre la quinta persona è una donna che, oltre alle offese sui social media, nei mesi scorsi aveva chiesto un colloquio con l’imputato.

Intanto procede il processo a Padovani: in Corte di assise, lunedì concluderanno le parti civili e la difesa; infine, nell’udienza successiva, i giudici pronunceranno la sentenza.