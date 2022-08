Alessandra e le altre, 'salvare' vittime e carnefici? "Servono percorsi subito dopo la prima denuncia"

La cronaca di questi ultimi giorni ci ha messi davanti a violenze sessuali e femminicidi. Nuovamente. Due casi di Bologna (l'omicidio di Alessandra Matteuzzi e la violenza sessuale subita da una turista 22enne) e uno a Piacenza, mediaticamente esploso per il video diffuso che documentava la scena del crimine, condiviso dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e poi rimosso ovunque, per il quale è stato aperto un fascicolo. La domanda che tutti si pongono è: come evitare che succeda di nuovo? Di chi sono le responsabilità? Cosa può fare la Giustizia e cosa la società civile? Cosa scatta nella mente del carnefice e in quella della vittima? Lo psicoterapeuta Maurizio Stupiggia, professore all'Università Statale di Milano e direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica a Bologna spiega alcuni passaggi importanti su questo tema che riguarda tutti.

Cosa proviamo di fronte a questi eventi?

"Ci sentiamo tutti, più o meno, in colpa. Ci sentiamo impotenti. La realtà dei fatti è che al momento non esistono procedure efficaci globali per affrontare queste cose. I giornalisti intervistano psichiatri e psicologi ma non si sa mai cosa fare per evitare che possa accadere di nuovo. Penso che una soluzione possa essere quella di intrecciare il livello giudiziario con il livello sanitario perché queste persone che uccidono hanno anche dei temi personali molto potenti. Se ci fossero delle risorse e se io stesso fossi un politico proporrei dei percorsi separati nei quali coinvolgere le due persone, la vittima e il carnefice. Ma subito. Immediatamente dopo la denuncia. Un po' come si fa con la dipendenza da alcol, con degli incontri mirati. Ricordiamoci che quando la vittima fa sciopero, il persecutore rimane senza scopo".

Dunque, bisognerebbe intervenire subito a livello sanitario e non lasciare da sole entrambe le parti?

"Sì. Queste persone agiscono spesso nella solitudine, con delle turbe mentali. Andrebbero controllate e sostenute dal gruppo perché vengano protette da loro stesse, dalle loro follie interne".

Si può uscire da un'ossessione?

"Certo che sì. E questa è l'unica possibilità per uscirne, non il percorso giudiziario. Che ci siano degli incurabili posso dirlo, ma certamente l'essere parte di un progetto che non deve necessariamente essere gestito da uno spicologo o uno psicoterapeuta è fondamentale, ma anche da un sanitario esperto come lo sono molti infermieri per esempio".

Siamo nell'epoca dei social e spesso vediamo immagini che forse, non dovremmo vedere. Questo è quello che è successo anche ultimamente e che forse meriterebbe una riflessione.

"Si tratta di un abuso sull'abuso. Le persone violate hanno un tema fondamentale, il terrore dell'esposizione. Nell'abuso vengono distrutti i confini protettivi e una delle cose più terribili è proprio esporre le persone. E' come riabusare una persona abusata".

E chi queste immagini le guarda?

"Se guardando immagini e scene violente si provano disgusto, paura e rabbia va bene ed è una sorta di allerta che scatta rispetto alle situazioni di pericolo. Al contrario, se si prova qualcosa si simile al piacere, ecco si va verso un eccesso".

E poi c'è chi resta. Familiari, partner, amici. Come si sopravvive?

"Il senso di colpa è fiosiologico e non patologico. Scatta anche quando muore una persona cara per cause naturali: avrei potuto fare qualcosa per lui o per lei? Le persone che restano vanno aiutate a esplorare questo senso di colpa e non censurandolo. Meglio elaborare e poi rientrare nella realtà perché il senso di colpa è una realtà immaginaria. Quando e come potevi fare qualcosa? Si dimostra che quello è successo è successo, che non era prevedibile".

Le battaglie contro la causa della morte delle persone care (violenze, malattie, incidenti...) fanno bene?

"L'attivismo fa bene se, naturalmente è misurato e non assume i contorni dell'ossessione. E' quel fenomeno che si chiama resilienza e che attraverso la possibilità di salvare qualcuno fa ritrovare un proprio equilibrio".