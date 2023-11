Omicidio Matteuzzi: niente trasferimento per Giovanni Padovani

Giovanni Padovani rimane dov’è, almeno per adesso. A stabilirlo è la Corte di assise di Bologna, dopo che i legali dell’imputato per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi avevano chiesto un trasferimento al Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) all’interno del carcere di Reggio Emilia, dove il 27enne è oggi detenuto.

Per i giudici, presieduti da Domenico Pasquariello, il trasferimento in una Rems presuppone l’accertamento di infermità psichica, che ad oggi però manca, visto che la perizia è ancora in corso e che al momento non ci sono elementi per mutare tipologia di misura cautelare. Un parere contrario, come scrive l’Ansa, era arrivato anche dalla Procura.