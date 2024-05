QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Frequentava abitualmente la stazione di Bologna ed era ospite di una comunità in cui stava scontando una pena alternativa per uno dei parecchi precedenti penali che aveva. Comincia a prendere forma l’identikit del 17enne tunisino che ieri 16 maggio è stato arrestato perché ritenuto il presunto autore dell’omicidio del ragazzo connazionale di 21 anni dentro il parco della Montagnola, avvenuto nella sera mercoledì. Le indagini della Squadra Mobile sono ancora in corso e la questura mantiene il riserbo sul movente dell’omicidio, che sembra scaturito dal tentativo di furto della bicicletta della vittima finito nel sangue.

Il ragazzo, che agli inquirenti ha già raccontato la sua versione dei fatti, si era allontanato dalla comunità per minori in cui era ospitato per un altro reato che aveva commesso. Si tratta di una struttura in cui stava scontando una pena alternativa e non una comunità per minori stranieri non accompagnati. Il giovane è stato fermato in piazza Medaglie d’Oro, davanti alla stazione dei treni, una zona che frequentava spesso. Il 17enne era in possesso di un coltello: lo ha notato una pattuglia mista del servizio Stazione sicure, che lo ha riconosciuto grazie alla foto del minorenne che la Squadra Mobile ha messo a disposizione negli uffici. Dopo poche ore dall’omicidio il minorenne, che avrebbe potuto prendere un treno e fuggire dalla città, è stato arrestato.

“Sono soddisfatto del servizio svolto da tutte le forze, ma questa rimane una tragedia enorme per i due ragazzi e per tutta la città – ha commentato il questore Antonio Sbordone durante la conferenza stampa per illustrare la dinamica dell’arresto -. Le indagini non si fermano ma resta una grande amarezza per questo episodio gravissimo”.