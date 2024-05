Omicidio in Montagnola: "Qui spesso risse tra bande. E non solo. Serve un presidio fisso" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Emergenza sicurezza dal parco della Montagnola, dove ieri sera un 21enne è stato accoltellato a morte. Mentre la polizia indaga a 360 gradi per cercare di ricostruire i contorni della vicenda e le motivazioni dietro l'aggressione, cercando anche di dare un volto al killer, datosi alla fuga, dalla zona si levano le voci preoccupate di chi la frequenta. Come quella di un lavoratore di un chiosco all'interno dell'area verde, nei pressi della stazione, teatro da tempo di degrado, violenza e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo non nasconde la preoccupazione di chi, come lui, vive la zona.

Racconta come, specialmente la sera, la Montagnola sia in balia di risse fra bande rivali, episodi di spaccio e microcriminalità. Le arre più calde quelle la scalinata del Pincio e quella che affaccia sull'Autostazione. Situazioni di degrado e violenza che sarebbero aumentate negli ultimi periodi. Il lavoratore lancia l'SOS sottolineando quanto sia necessario un presidio fisso delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza, come avveniva in passato.