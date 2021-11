Omicidio Natalia Chinni: carabinieri e vigili del fuoco tornano sul Reno: ancora ricerche|VIDEO

Carabinieri e vigili del fuoco si stanno concentrando in un tratto di fiume, dove l'unico indagato per l'omicidio avrebbe fatto una sosta. All'appello manca l'arma del delitto

Sospese a causa delmaltempo, questa mattina sono riprese le ricerche nel fiume Reno per trovare ancora indizi e arrivare all'identificazione dell'assassino di Natalia Chinni, la 72enne trovata morta il 29 ottobre nella sua seconda casa nel comune di Gaggio Montano.

Carabinieri e vigili del fuoco si stanno concentrando in un tratto di fiume, dove l'unico indagato per l'omicidio, un coetaneo della donna e vicino di casa, avrebbe fatto una sosta.

I carabinieri sono tornati anche sulla scena del delitto che l'abitazione dell'uomo nella frazione di Santa Maria Villiana per svolgere altri accertamenti investigativi, accertamenti che vanno ad arricchire il fascicolo del pm Antonello Gustapane.

All'appello manca ancora infatti l'arma del delitto, con tutta probabilità un fucile a cartucce, che gli inquirenti pensano possa essere stata gettata o distrutta proprio nei pressi del ponte che attraversa il corso d'acqua poco prima di Porretta. Con l'aiuto dei vigili del fuoco, il sondaggio del fondo del fiume aveva dato riscontri positivi, con il ritrovamento di alcune cartucce, in buono stato di conservazione. L'operazione è poi stata sospesa per la risalita del livello delle acque dovuta alle piogge. Le ricerche però dovrebbero riprendere proprio in queste ore.