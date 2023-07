Insegnante uccisa a Gaggio, il pm chiede l’ergastolo per il cugino della vittima

La Procura di Bologna chiede l'ergastolo per Fabio Enrico Ferrari, il 72enne accusato di aver ucciso, il 29 ottobre 2021, la cugina Natalia Chinni. È la richiesta avanzata questa mattina alla Corte d'Assise bolognese, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, dal Pm Antonello Gustapane. Lo riferisce l'agenzia Dire. Chinni, insegnante in pensione 72enne, fu trovata morta dal figlio nella sua seconda casa a Santa Maria Villiana, frazione del Comune dell'Appennino bolognese di Gaggio Montano. Secondo l'accusa, Ferrari, che attualmente si trova agli arresti domiciliari e che è imputato per omicidio aggravato dai futili motivi e per detenzione illegale di armi e munizioni, l'avrebbe uccisa con sette colpi di fucile (arma che non è mai stata trovata) al culmine di una lite scoppiata per motivi di vicinato. La moglie dell'imputato, Loredana Bicocchi, è stata condannata in abbreviato lo scorso aprile a un anno e quattro mesi per detenzione abusiva di armi in concorso con il marito.