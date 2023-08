Omicidio di San Giovanni Persiceto: prima la lite per il cane, poi il fendente fatale

Si chiamava Tariq Aziz il 31enne cittadino pakistano ucciso questa mattina a San Giovanni in Persiceto, delitto per il quale è stato messo in stato di fermo il 22enne Yuti Fantini. L'accusa è di omicidio volontario: il 22enne avrebbe sferrato un solo fendente dritto al cuore del 32enne, una coltellata che non ha lasciato scampo ad Aziz e lo ha ucciso in pochi minuti.

Per tutta la giornata sono stati interrogati amici e conoscenti dei due, per cercare di ricostruire una dinamica che nei primi momenti non era apparsa subito chiara. Secondo quanto ricostruito sino a ora dai carabinieri, il tutto si sarebbe consumato in coda a una lite, che aveva visto coinvolto anche il cane del 22enne. Proprio nell'area verde adiacente a vicolo Baciadonne è stata la vittima per prima ad alzare la voce, in quanto -pare- il cane del ragazzo gli aveva urinato vicino. Fantini non era presente quanto Aziz ha chiesto conto della presenza della bestiola, ma una volta arrivato avrebbe estratto la lama e sferrato subito il colpo.

Ora il 22enne, di professione operaio e incensurato, è confinato in stato di fermo e non avrebbe risposto alle domande del pm. Già mercoledì si dovrebbe tenere l'udienza di convalida del fermo.