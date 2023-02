Omicidio a San Giovanni Persiceto: uccide il marito, poi tenta suicidio

Ha ucciso il marito, poi ha rivolto l'arma verso di sè, nel tentativo di seguirlo a breve, ma non è riuscita nell'intento. Così si è consumata la tragedia ieri sera a San Giovanni in Persiceto, dove una donna di 74 anni è stata ritrovata in stato di semi incoscienza con alcuni tagli ai polsi e all'inguine, accanto al marito, ormai morto, di quattro anni più anziano di lei.

i due sono stati ritrovati a bordo dell'auto di famiglia, un Suv bianco, parcheggiato lungo una strada della zona artigianale di San Giovanni, sembra di rientro dopo la spesa al supermercato. La donna è stata portata al Maggiore di Bologna, dove viene guardata a vista. Sebbene le ferite su di lei siano state diverse e profonde, la 74enne non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito a ora da chi indaga sui fatti, si tratterebbe di un omicidio con conseguente tentato suicidio. L'arma è stata individuata in un coltello da cucina, ma ancora non si sa se il gesto sia stato premeditato e concordato oppure sia trattato di un atto impulsivo. Sempre secondo quanto è emerso a ora, l'uomo da tempo sembra va soffrisse di una pesante malattia. I rilievi sono andati avanti sino a tarda notte, qualcosa di più si saprà quando gli inquirenti riusciranno a parlare con la donna, per chiarire definitivamente la dinamica dell'accaduto. Sul caso è stata attivata la pm di turno Francesca Rago.

Omicidio-tentato suicidio: il precedetne di Valsamoggia

Un dramma, quello degli omicidi suicidi, che preiodicamente riemerge dalle cronache, e che vede protagonisti solitamente coppie anziane, anche non necessariamente condiucenti una vita isolata. Analogo fu il caso dell'omicidio-tentato suicidio in Valsamoggia dell'agosto 2021. Un uomo di 77 anni uccise la propria consorte, 73enne, a colpi di arma da fuoco indirizzando poi la canna verso di s'è, premendo il grilletto. Il colpo però non fu fatale, e il signore è stato condannato l'ottobre scorso per omicidio del consenziente.