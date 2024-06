La pulizia dell'arma e il proiettile in canna: lo sparo 'anomalo' con cui Giampiero Gualandi ha ucciso Sofia Stefani

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’arma di un vigile non deve avere il colpo in canna se non nei momenti di pericolo. Quando il suo possessore si sposta negli uffici del comando, deve essere tenuta nella fondina e mai impugnata. E per evitare incidenti, la pulizia della pistola semiautomatica normalmente viene fatta all’interno di una stanza di sicurezza e dopo l’esercitazione al poligono. Lo dice il regolamento del corpo di polizia locale. Che Giampiero Gualandi, in quanto commissario capo del comando di Anzola dell’Emilia, non poteva non conoscere bene. Eppure lo scorso 16 maggio la Glock semiautomatica del 63enne ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario ha esploso il colpo che ha ucciso l’ex collega di 33 anni Sofia Stefani.

Se si sia trattato di un gesto volontario o un incidente, come sostengono rispettivamente il procuratore Stefano Dambruoso e l’indagato assistito dal difensore Claudio Benenati, molto diranno i risultati dell’autopsia sul cadavere della ragazza e della perizia balistica eseguita dal Ris di Parma. Sta di fatto che, quel pomeriggio, dentro la stanza della ‘Casa gialla’ in cui Stefani aveva raggiunto Gualandi, c’erano degli elementi che avevano infranto il regolamento del corpo fino a portare al tragico epilogo: “Ogni agente di pubblica sicurezza che dispone di un’arma da fuoco deve attenersi all’abc delle regole di sicurezza”, dice Piera Vitali, ex ispettore della Polizia Locale di Reno Galliera.

Le anomalie sulla pulizia dell'arma: "Non va fatta nell'ufficio"

Al momento dell’omicidio, Gualandi non aveva l’obbligo di avere l’arma con sé. Le disposizioni obbligano gli assegnatari di portare l’arma durante tutti i servizi tranne gli incontri nelle scuole, le attività di rappresentanza e “le attività interne agli uffici delle diverse strutture tecnico operative”. Quando Stefani piomba nel comando di Anzola, Gualandi era nella stessa stanza in cui, quattro minuti dopo, è partito il colpo. Più volte la difesa ha ribadito che il vigile aveva “l’arma sulla scrivania, accanto al kit per la pulizia” in vista di un’esercitazione al poligono di tiro programmata, che il 63enne aveva preso “la pistola in armeria per sistemarla” e che “il responsabile era informato”. Secondo alcune testimonianze, invece, Gualandi avrebbe ritirato l’arma solo mezz’ora prima dell’arrivo dell’ex collega, che durante la giornata l’aveva chiamato diverse volte.

Comunque sia, la pulizia dell’arma deve essere effettuata in una stanza di sicurezza e non in un normale ufficio, spiega Vitali: “È uno spazio che ha lo scopo di essere utilizzato per il maneggiamento della pistola. Spesso è segnalato con una targa o un cartello di pericolo e l’operazione deve essere fatta a porte chiuse premurandosi che nessun’altra persona entri durante lo smontaggio e il controllo delle componenti”. Durante la pulizia – che viene fatta con degli strumenti particolari come scovolini, pezzuole e lubrificanti – l’agente deve sempre assicurarsi che non sia rimasto un colpo in canna: “L’arma va sempre scaricata contro il bersaglio, se si è al poligono di tiro, altrimenti contro una parete. Solo in casi di reale pericolo il vigile è autorizzato a scarrellare senza sparare”. Normalmente la pulizia dell’arma fatta dopo l’esercitazione al poligono, “dato che è in quell’occasione che la pistola si sporca – continua l’ex ispettore –, viene fatta prima soltanto nel caso non sia stata pulita dopo l’esercitazione precedente”. Una serie di anomalie che era stata notata anche dalla Comandante della polizia locale di Anzola, Silvia Fiorini.

Inoltre, il regolamento del corpo di polizia locale è molto stringente sul maneggiamento dell’arma, che deve essere tenuta con il caricatore inserito e in posizione di sicurezza, cioè impugnandola dal calcio e tenendo l’indice disteso lungo il fusto. Negli spostamenti dentro le sedi, la pistola deve essere tenuta in fondina e mai impugnata. L’arma può essere revocata soltanto in gravi casi di negligenza e rischio per la sicurezza o per mancata esercitazione al poligono di tiro.

Stress e burnout nelle forze dell'ordine: "Con più visite psicologiche forse Sofia sarebbe viva"

Durante l’interrogatorio della convalida del fermo, Gualandi aveva raccontato al gip Domenico Truppa di essere profondamente stressato a causa del rapporto che si era creato con Stefani: i due avevano avuto una relazione, la ragazza non riusciva ad accettarne la fine e da tempo insisteva per riprenderla. “Non dormo, mangio poco, sono esaurito – aveva scritto nella chat con la vittima finita agli atti – Non ho più energia per sopportare la pressione, ansia, nervoso, tensione, non reggo più nulla”. Arrivato al punto di rottura durante l’ennesima discussione, per il gip Gualandi avrebbe fatto volontariamente fuoco.

Per Vitali, autrice anche di un libro Paura ti butto via in cui affronta la questione, la salute mentale è un aspetto tanto importante quanto trascurato: “L’esame psicoattitudinale viene fatto soltanto prima dell’assegnazione dell’incarico, dopodiché questo genere di visite non vengono più fatte se non in casi eclatanti”. Una quantità di lavoro eccessiva, emergenze diverse e sempre più frequenti e la domanda crescente di sicurezza da parte delle comunità si sommano alle vite private degli agenti peggiorando in alcuni casi il malessere psicologico “fino a spingerli a usare l’arma in modo improprio. Il fenomeno di burnout delle forze dell’ordine è nascosto e stigmatizzato. Se ci fosse più attenzione verso il benessere psicologico degli agenti - conclude - forse si sarebbe potuta salvare la vita di Sofia Stefani e di altre morti in divisa”.