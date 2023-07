Omicidio-suicidio in via Marzabotto: madre e figlio trovati morti

La Polizia di Bologna ipotizza che sia un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto in via Marzabotto, dove questa mattina sono stati trovati i cadaveri di una donna di 94 anni e del figlio 72enne. Lo fa sapere la Questura, spiegando che a chiamare le Forze dell'ordine è stato il figlio del 72enne. Da una prima ricostruzione, spiegano dalla Polizia, parrebbe trattarsi appunto di un caso di omicidio-suicidio: il figlio 72enne avrebbe sparato all'anziana madre con un fucile da caccia regolarmente detenuto, per poi togliersi la vita. A quanto si apprende, sembra che il figlio soffrisse di depressione, malattia per la quale era stato curato ma che si era ripresentata negli ultimi tempi. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti.