Omicidio in Valsamoggia: spara alla moglie, poi tenta il suicidio

Omicidio-suicidio in Valsamoggia. Un uomo di 77 anni ha ucciso la propria consorte a colpi di arma da fuoco e poi ha indirizzato la canna verso di s'è, premendo il grilletto. Il colpo però non è stato fatale, e ora il signore -portato in elisoccorso al Maggiore- è piantonato in ospedale in condizioni gravi.

Il tutto è successo a metà pomeriggio, nel comune di Castello di Serravalle, lungo una strada semi-isolata che costeggia un torrente: a sentire i colpi dell'uomo sono stati alcuni residenti che poi hanno allertato il 112. Arrivati sul posto, la tragica scoperta.

Notizia in aggiornamento